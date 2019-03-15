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Астронавты Кох и Морган задержатся на МКС дольше запланированного

Заместитель администратора NASA по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер уточнил, что Эндрю Морган должен отправиться на МКС в составе следующей экспедиции

БАЙКОНУР /Казахстан/, 15 марта. /ТАСС/. Астронавтов NASA Кристину Кох и Эндрю Моргана планируют задержать дольше запланированного срока на борту Международной космической станции. Об этом сообщил журналистам заместитель администратора NASA по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер в пятницу во время пресс-конференции по итогам стыковки транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-12" с Международной космической станцией (МКС).

"Члены нашего экипажа задержатся дольше. Кристина Кох задержится дольше и Эндрю Морган задержится дольше", - отметил Герстенмайер, уточнив, что Эндрю Морган должен отправиться на МКС в составе следующей экспедиции.

По его словам, это позволит совершить путешествие астронавту из ОАЭ.

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СШАОАЭ
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