Астронавты Кох и Морган задержатся на МКС дольше запланированного

БАЙКОНУР /Казахстан/, 15 марта. /ТАСС/. Астронавтов NASA Кристину Кох и Эндрю Моргана планируют задержать дольше запланированного срока на борту Международной космической станции. Об этом сообщил журналистам заместитель администратора NASA по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер в пятницу во время пресс-конференции по итогам стыковки транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-12" с Международной космической станцией (МКС).

"Члены нашего экипажа задержатся дольше. Кристина Кох задержится дольше и Эндрю Морган задержится дольше", - отметил Герстенмайер, уточнив, что Эндрю Морган должен отправиться на МКС в составе следующей экспедиции.

По его словам, это позволит совершить путешествие астронавту из ОАЭ.