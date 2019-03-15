Роскосмос и NASA будут использовать американские и российские корабли при полетах к МКС

БАЙКОНУР /Казахстан/, 15 марта. /ТАСС/. Астронавты NASA и космонавты Роскосмоса в дальнейшем будут летать к Международной космической станции (МКС) как на российских, так и на американских пилотируемых кораблях. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции по итогам стыковки транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-12" с МКС.

"Мы договорились с руководством NASA, что сохраняем договоренность и принципы взаимодействия. Астронавты будут летать на "Союзе", а мы - на американских кораблях", - отметил Рогозин, подчеркнув, что американским кораблям сначала предстоит пройти сертификацию. По его словам, это создаст альтернативные пути доставки к станции.