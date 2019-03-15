Экипаж корабля "Союз МС-12" перешел на МКС

КОРОЛЕВ /Московская область/, 15 марта. /ТАСС/. Экипаж пилотируемого корабля "Союз-12" в составе космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина и астронавтов NASA Ника Хейга и Кристины Кох перешел на борт Международной космической станции (МКС). Об этом в пятницу сообщили ТАСС в ЦНИИмаш.

"Люки открыты, экипаж перешел на борт МКС, космонавты чувствуют себя хорошо", - сказали в ЦНИИмаш.

Стыковка "Союза МС-12" проходила в автоматическом режиме и успешно состоялась в 04:01 мск. Корабль причалил к МКС после шестичасового полета. На борту МКС новый экипаж встретили космонавт Олег Кононенко (Роскосмос) и астронавты Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство).

Планируемая продолжительность полета новой экспедиции МКС-59/60 составит 204 суток. За это время члены экипажа выполнят ряд экспериментов, в том числе медицинских, биологических, физико-химических и других. Всего на время экспедиции МКС-59 запланировано 49 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, в 45 из них примет участие экипаж МКС.