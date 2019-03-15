На борт МКС доставили вымпел в честь 370-летия пожарной охраны России

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Вымпел с символикой 370-летия пожарной охраны России доставлен на борт Международной космической станции, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.

"Мероприятие реализовано при содействии Роскосмоса в рамках выполнения приказа МЧС России от 15 марта 2019 "О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 370-летия пожарной охраны России в 2019 году". В настоящее время вымпел движется по орбите высотой более 400 км со скоростью более 27 тыс. км в час", - сказали в ведомстве.

Пожарная охрана России отмечает свой праздник 30 марта. В этот день в 1649 году был издан "Наказ о градском благочинии", который определял меры борьбы с пожарами. В настоящее время в пожарно-спасательных подразделения МЧС России служат около 220 тыс. человек.

Стыковка пилотируемого корабля "Союз МС-12" с экипажем в составе космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина и астронавтов NASA Ника Хейга и Кристины Кох с Международной космической станцией (МКС) состоялась в 04:01 мск, сообщили ранее ТАСС в ЦНИИмаш. Экипаж перешел на борт МКС.