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Спутник ГЛОНАСС вывели на техобслуживание

Сейчас в работе орбитальной группировки задействованы 23 спутника из 26

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Спутник "Глонасс-М" номер 720 временно вывели на техобслуживание. Работы будут иметь плановый характер, сообщает в пятницу Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения.

"Временно выведен", - отмечается в строке состояния на сайте центра.

Космический аппарат был запущен 26 октября 2007 года, в ноябре его уже ввели в систему ГЛОНАСС. Он находится в точке 19.

Сейчас в орбитальную группировку входят 26 спутников, 23 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один - в резерве.

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