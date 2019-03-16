Ракета Delta 1V с военным спутником связи стартовала с космодрома на мысе Канаверал

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя Delta 1V с новым военным спутником связи WGS-10 был осуществлен в пятницу вечером с космодрома на мысе Канаверал в 20:26 по времени восточного побережья США (03:26 субботы мск). Трансляция запуска шла на сайте Space.com.

За 4 минуты до первоначально намечавшегося на 19:11 (02:11 мск) запуска предстартовый отсчет был приостановлен в связи с проблемой, связанной с клапаном на трубопроводе в первой ступени и датчиком давления в кислородном баке второй ступени ракеты-носителя. Затем возникла проблема со спутниковой системой NASA, которая используется для отслеживания траектории пуска и передачи телеметрической информации.

Спутник массой 5,8 тонн предназначен для обеспечения связи подразделений вооруженных сил США и стран - союзников США в частотных диапазонах Х (5200-11000 Мгц) и Ка (20-30 ГГц). Как отметил интернет-портал Space.com, новый спутник обладает наиболее широкими возможностями для обеспечения связи по сравнению с другими американскими коммуникационными военными спутниками и в зависимости от числа наземных терминалов способен обеспечивать передачу информации со скоростью 11 Гб/сек.

Нынешний старт ракеты-носителя Delta 1V стал 39-м с начала ее эксплуатации в 2002 году.