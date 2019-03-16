Строительство стартового комплекса для "Ангары" на космодроме Плесецк идет по графику

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Строительство унифицированного стартового комплекса для ракет семейства "Ангара" на космодроме Плесецк ведется по графику. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минобороны РФ по итогам поездки на космодром замглавы ведомства Тимура Иванова.

"Работы по обустройству объектов космодрома ведутся в строгом соответствии с установленными сроками, все мероприятия выполняются согласно утвержденному план-графику и ранее отданным поручениям верховного главнокомандующего ВС РФ", - привели в министерстве слова Иванова.

По данным пресс-службы, замминистра вместе с командующим Войсками воздушно-космической обороны России генерал-полковником Александром Головко проверил ход строительства унифицированного стартового технического комплекса для ракет "Ангара".

"По итогам работы на объектах космодрома Тимур Иванов провел рабочее совещание в ходе которого отметил, что первоочередное внимание уделяется обустройству стартовых комплексов для запуска ракет-носителей семейства "Ангара" и "Союз", а также сохранению высоких темпов выполняемых работ", - добавили в Минобороны.

В ведомстве сообщили, что наравне с проведением строительных работ решается комплекс задач по энергоснабжению, реконструкции обеспечивающей и транспортной инфраструктуры космодрома, строительству новых социальных объектов, в том числе спортивных, и жилья для военнослужащих.

Создание новых социальных объектов ведется на космодроме Плесецк в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности РФ".