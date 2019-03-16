Модуль "Наука" для МКС в августе перевезут в РКК "Энергия" для предполетных испытаний

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Модуль "Наука", который в 2020 году должны отправить на Международную космическую станцию (МКС), в августе 2019 года перевезут из Центра имени Хруничева в РКК "Энергия" для предполетных испытаний. Об этом написал в субботу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своей странице в Twitter.

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ МКС) 'Наука" покинет цеха Центра Хруничева в августе этого года и будет перевезён в РКК "Энергия" для предполётных испытаний. Такое решение сегодня принято на совещании в Королёве с участием генконструкторов.Работа по МЛМ налаживается pic.twitter.com/dILCUSAUGZ

"Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) 'Наука" покинет цеха Центра Хруничева в августе этого года и будет перевезен в РКК "Энергия" для предполетных испытаний", - написал Рогозин.

Он уточнил, что такое решение было принято на совещании с участием генеральных конструкторов в подмосковном Королеве. "Работа по МЛМ налаживается", - добавил руководитель госкорпорации.

К строительству модуля "Наука" приступили еще в 1995 году, первоначально планировалось отправить его на МКС как дублер "Зари". Старт неоднократно откладывался, в декабре 2013 года "Науку" отправили в Центр имени Хруничева из-за обнаруженного засора в двигательной системе. Работы над модулем совместно ведут Центр имени Хруничева и "Энергия".

Ранее Рогозин сообщил, что отправка модуля запланирована на лето 2020 года.