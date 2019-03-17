В Роскосмосе заявили, что трассу для пилотируемых полетов с Восточного пока не открыли

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Роскосмос пока не открыл трассу с космодрома Восточный под пилотируемые пуски. Как сообщили в воскресенье ТАСС в госкорпорации, сейчас трасса для ракеты-носителя (РН) "Союз-2" на наклонение 51 градус открыта только под автоматические космические аппараты.

"Наклонение орбиты действительно может быть использовано для полетов на МКС. Но сегодня трасса открыта только под автоматические космические аппараты на РН "Союз-2.1а" или "1б", - отметили в Роскосмосе. Там также пояснили, что "работы по открытию трасс пуска с Восточного выполнялись в рамках ФКП (федеральной космической программы) России - 2006-2015".

Сейчас пилотируемые пуски к МКС осуществляются с космодрома Байконур. Для этих целей используют РН "Союз-ФГ". В 2019 году впервые будет произведен запуск пилотируемого корабля "Союз МС-14" при помощи ракеты "Союз-2.1а" в беспилотном варианте с Байконура. В будущем космонавтов к МКС планируется отправлять именно на ней.

Сейчас "Союз-2" запускают с 31-й площадки Байконура.