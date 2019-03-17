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Космодром Восточный

В Роскосмосе заявили, что трассу для пилотируемых полетов с Восточного пока не открыли

При этом в госкорпорации подтвердили, что наклонение орбиты действительно может быть использовано для полетов на МКС
Стартовый комплекс космодрома Восточный Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Стартовый комплекс космодрома Восточный
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Роскосмос пока не открыл трассу с космодрома Восточный под пилотируемые пуски. Как сообщили в воскресенье ТАСС в госкорпорации, сейчас трасса для ракеты-носителя (РН) "Союз-2" на наклонение 51 градус открыта только под автоматические космические аппараты.

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"Наклонение орбиты действительно может быть использовано для полетов на МКС. Но сегодня трасса открыта только под автоматические космические аппараты на РН "Союз-2.1а" или "1б", - отметили в Роскосмосе. Там также пояснили, что "работы по открытию трасс пуска с Восточного выполнялись в рамках ФКП (федеральной космической программы) России - 2006-2015".

Сейчас пилотируемые пуски к МКС осуществляются с космодрома Байконур. Для этих целей используют РН "Союз-ФГ". В 2019 году впервые будет произведен запуск пилотируемого корабля "Союз МС-14" при помощи ракеты "Союз-2.1а" в беспилотном варианте с Байконура. В будущем космонавтов к МКС планируется отправлять именно на ней.

Сейчас "Союз-2" запускают с 31-й площадки Байконура.

Теги
РоссияКосмодром Восточный
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