В NASA предупредили о приближающемся к Земле крупном астероиде

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Крупный астероид, которому дали наименование EA2, пролетит от Земли на меньшем расстоянии, чем дистанция между Землей и Луной. Об этом сообщили сотрудники Центра NASA по изучению небесных тел, который расположен в Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния).

Как отмечается на сайте Центра, астероид имеет в поперечнике от 18 до 40 м, его скорость сближения с Землей составляет чуть более 5 км/с. Он приблизится к планете 22 марта в 8:53 мск на 300-304 тыс. км, что ближе, чем расстояние между Землей и Луной, которая кружит на удалении 384 тыс. км.

В феврале астрономы в рамках программы Catalina Sky Survey обнаружили два астероида, которые пролетели относительно недалеко от Земли. Астероид 2019CN5 11 февраля пролетел на расстоянии 118 тыс. км, а астероид 2019CS5 15 февраля - на удалении около 400 тыс. км. Еще раз сближение этого астероида с Землей произойдет 9 сентября, но тогда он будет находиться на расстоянии 63 млн км.