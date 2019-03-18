В NASA предупредили о приближающемся к Земле крупном астероиде

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Крупный астероид, которому дали наименование EA2, пролетит от Земли на меньшем расстоянии, чем дистанция между Землей и Луной. Об этом сообщили сотрудники Центра NASA по изучению небесных тел, который расположен в Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния).
Newly discovered asteroid #2019EA2 (diameter ~ 30 m) will have a close encounter with Earth on March 22, 2019 at 01:54 UT flying at a distance of 0.80 LD or ~305,000 km / 189,600 miles) https://t.co/1IqpTS5xIr pic.twitter.com/DYLMg0Z82O— Massimo (@Rainmaker1973) 15 March 2019
Как отмечается на сайте Центра, астероид имеет в поперечнике от 18 до 40 м, его скорость сближения с Землей составляет чуть более 5 км/с. Он приблизится к планете 22 марта в 8:53 мск на 300-304 тыс. км, что ближе, чем расстояние между Землей и Луной, которая кружит на удалении 384 тыс. км.
В феврале астрономы в рамках программы Catalina Sky Survey обнаружили два астероида, которые пролетели относительно недалеко от Земли. Астероид 2019CN5 11 февраля пролетел на расстоянии 118 тыс. км, а астероид 2019CS5 15 февраля - на удалении около 400 тыс. км. Еще раз сближение этого астероида с Землей произойдет 9 сентября, но тогда он будет находиться на расстоянии 63 млн км.
В 2021 году NASA планирует запустить автоматическую станцию Lucy для изучения семи астероидов Солнечной системы. В 2025 году она должна сблизиться с небольшим астероидом Дональдджохансон в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, который был открыт в марте 1981 года. Затем в 2027-2028 годах Lucy облетит разные по форме астероиды Эврибат, Полимела, Левк и Ор. Кроме того, в 2033 году зонду предстоит изучить бинарный астероид Патрокл-Менетий.
К настоящему моменту NASA смогло обнаружить более 90% крупных астероидов свыше 1 км в поперечнике, потенциально представляющих угрозу для Земли. Примерно 1 тыс. таких объектов кружит в пределах 195 млн км от Солнца. Ученые также смогли уточнить количество астероидов средних размеров (от 100 м до 1 км), которые находятся на орбитах рядом с Землей: их оказалось порядка 20 тыс.