{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рогозин: РФ может поддержать США в случае задержки хода испытаний пилотируемых кораблей

В Роскосмосе согласны с предложением NASA в будущем использовать "и американские, и российские корабли" для доставки смешанных международных экипажей на МКС, отметил глава госкорпорации

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Россия готова подстраховать американцев в случае задержки хода испытаний их пилотируемых кораблей. Об этом сообщил во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы готовы подстраховать американских партнеров в случае задержки хода испытаний их новых пилотируемых кораблей. Согласны с предложением NASA в будущем использовать и американские (после их квалификации), и российские корабли для доставки смешанных международных экипажей на МКС", - написал он на своей странице в Twitter.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичСШАРоссия
Международный изоляционный эксперимент SIRIUS стартует в Москве
В соответствии со сценарием эксперимента, экипаж доберется до орбиты Луны, состыкуется с орбитальной станцией, а также совершит посадку на спутнике Земли
Читать полностью