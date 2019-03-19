Космонавт Кононенко примерил на МКС маску, предназначенную для аварий с утечкой аммиака

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Командир Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко ознакомился с аварийной маской, которая может использоваться при утечке аммиака. Фото космонавта в ней было размещено во вторник на странице Роскосмоса в социальной сети "ВКонтакте".

"Экипажи МКС, уже находясь на станции, должны ознакомиться со всем аварийным оборудованием, которое имеется на борту. Космонавты и астронавты как минимум один раз за экспедицию проходят тренировку по использованию аварийной маски", - говорится в сообщении.