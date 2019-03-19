Экипаж SIRIUS начал четырехмесячный изоляционный эксперимент

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Международный экипаж из шести человек вошел в Наземный экспериментальный корпус SIRIUS, где проведет следующие 120 суток, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Согласно решению комиссии в его состав включены четыре представителя России и двое от США. Командиром утвержден российский космонавт Евгений Тарелкин, бортинженером - Дарья Жидова (Россия), врачом - Стефания Федяй (Россия), испытателями-исследователями - Рейнхолд Повилаитис (США), Анастасия Степанова (Россия) и Аллен Миркадыров (США).

"Разрешаю экипажу международного эксперимента SIRIUS-2019 приступить к выполнению эксперимента. Удачи", - сказал перед началом эксперимента директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) Олег Орлов.

"У нас настроение боевое. Все готовы. С нетерпением ждем, когда закроется люки и мы начнем работать", - отметил Тарелкин.

За четыре месяца изоляции, им предстоит "долететь" до Луны, выбрать место для будущей лунной базы и выйти на поверхность естественного спутника Земли. Сценарий эксперимента будет воспроизводить основные характеристики реального космического полета на Луну. Кроме того, экипаж будет выполнять программы научных исследований по физиологии и психологии, а также другим направлениям. Всего запланирован 81 эксперимент.

Проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) проводится совместно ИМБП РАН и Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в сотрудничестве с партнерами из Германии, Франции, Италии и других стран. Он предусматривает серию экспериментов в целях подготовки к полетам в дальний космос. Первый из серии совместных российско-американских экспериментов SIRIUS был проведен в ноябре 2017 года, его продолжительность составила 17 дней.