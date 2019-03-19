Российскую станцию "Луна-Глоб" могут запустить в 2022-2024 годах

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российская станция "Луна-Глоб" (название аппарата - "Луна-25") может быть запущена в 2022-2024 годах, сообщил во вторник журналистам вице-президент Российской академии наук Юрий Балега по итогам визита делегации РАН в США.

"Вполне возможно, что станция "Луна-25" может быть запущена в период с 2022 по 2024 год", - сказал Балега.

Цель проекта "Луна-25" - запуск автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Академия наук считает 2021 год оптимальным временем для осуществления проекта.