В Роскосмосе сообщили, что сроки запуска проекта "Луна-25" не изменились

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Изменений в программе по проекту "Луна-25" нет. Сейчас ведутся работы по обеспечению запуска космического аппарата в 2021 году, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Работы по КА [космический аппарат] "Луна-25" ведутся в обеспечении запуска в 2021 году. В настоящий момент изменений нет", - отметили в пресс-службе.

Ранее вице-президент РАН Юрий Балега сообщил, что станция "Луна-25" может быть запущена в период с 2022 по 2024 год. Об этом он рассказал журналистам во вторник во время пресс-конференции.

Цель проекта "Луна-25" - запуск автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Академия наук считает 2021 год оптимальным временем для осуществления проекта.