Роскосмос оштрафовал Центр Келдыша за просрочку в создании модуля ядерной энергоустановки

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Центр Келдыша (входит в структуру госкорпорации "Роскосмос") оштрафован на 155 млн рублей за просрочку в рамках госконтракта по созданию транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса, следует из информации на сайте госзакупок.

Документ с требованием об уплате Центром Келдыша штрафа в размере 154,9 млн рублей подписан исполнительным директором Роскосмоса по перспективным программам и науке Олегом Горшковым.

Предприятие выполняло контракт от 2016 года на создание транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Сроки выполнения работ: начало - 11 января 2016 года, окончание - 25 ноября 2018 года. Цена контракта - 3,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось о планах Росатома изготовить к 2018 году опытный образец ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса, предназначенной для полетов в дальнем космосе. Изначально установка проектировалась для космического аппарата с рабочим названием транспортно-энергетический модуль (ТЭМ). Работы по созданию установки были начаты в 2009 году, завершить работы планировалось в 2018 году. Летные испытания намечены на 2020-е годы.

Ядерная энергетика в освоении космического пространства нашей страной используется не впервые. В период с 1970 по 1988 год в СССР был осуществлен запуск 32 космических аппаратов с термоэлектрической ядерной энергоустановкой, а в период с 1960 по 1980 год разработан и прошел испытания на Семипалатинском полигоне ядерный ракетный двигатель.