В NASA рассказали о поверхности астероида Бенну

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Поверхность астероида Бенну покрыта намного большим количеством кратеров, чем предполагалось, и испускает шлейфы частиц, которые подобно спутникам обращаются вокруг астероида. Об этом открытии сообщило во вторник Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США, изложив результаты исследований Бенну, проведенных с борта космического аппарата OSIRIS-REx.

Станция OSIRIS-REx подлетает к опасному астероиду Бенну. Что, если он упадет на Землю?

NASA придает большое значение изучению астероида, так как считает, что он может содержать образцы материи, сохранившиеся в первозданном виде с момента формирования нашей Солнечной системы. "Обнаружение шлейфов частиц стало одним из крупнейших сюрпризов в моей научной карьере", - признал Данте Лауретта из Университета Аризоны в Тусоне, возглавляющий группу научных работников, занимающихся обработкой данных бортовых приборов OSIRIS-REx. "Сильно пересеченный рельеф ниспровергает все наши предсказания. Бенну уже нас поражает, а ведь увлекательное путешествие только началось", - добавил профессор.

Как уточнило NASA, шлейфы частиц, срывающиеся с поверхности астероида, были обнаружены OSIRIS-REx с расстояния 1,61 км 6 января. Ученые - участники этого проекта приняли решение увеличить частоту наблюдений за Бенну и в течение двух месяцев выявили дополнительные струи частиц. Некоторые из них подобно спутникам обращались вокруг астероида и возвращались на его поверхность. На всякий случай исследователи провели проверку, убедившись, что шлейфы не представляют никакой опасности для космического аппарата.

Станция на орбите астероида

Станция OSIRIS-REx, выведенная в космос в сентябре 2016 года, оснащена несколькими приборами, в том числе фотокамерами, спектрометрами и лазерным высотомером. 31 декабря 2018 года она вышла на орбиту астероида Бенну и находится там для того, чтобы выбрать подходящую точку для забора образца грунта.

Сама операция запланирована на середину 2020 года: манипулятор, снабженный специальным пневматическим устройством, коснется поверхности астероида. В общей сложности сотрудники NASA рассчитывают собрать от 60 г до 2 кг грунта. Возвращение на Землю капсулы с собранными образцами намечено на сентябрь 2023 года.

Бенну имеет диаметр около 550 м и вращается по эллиптической орбите вокруг Солнца. Астрономы относят его к Аполлонам - астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Вероятность столкновения с ним составляет 1 к 4000. Его падение на Землю было бы эквивалентно взрыву мощностью 2,7 тыс. Мт.

OSIRIS-REx является одним из трех аппаратов, разработанных экспертами NASA для запуска в космос по программе New Frontiers. Два других - это межпланетная станция New Horizons, которая сближалась с астероидом Ультима Туле 1 января на минимальное расстояние 3540 км, и автоматическая межпланетная станция Juno, при помощи которой ведутся исследования Юпитера.