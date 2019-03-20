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"Луна-26" с орбиты проведет геологоразведку реголита

Аппарат пролетит практически над всеми районами Луны, сообщил заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Глобальная ядерно-физическая геологоразведка лунного реголита, или поверхностных образований спутника Земли будет проведена российским орбитальным аппаратом "Луна-26" при помощи гамма- и нейтронного спектрометра (ЛГНС). Об этом сообщил в четверг ТАСС заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

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Ранее сообщалось, что аппарат планируется запустить с помощью ракеты-носителя "Союз 2.1б" с космодрома Восточный в 2023 году.

"С помощью прибора ЛГНС мы получим глобальное представление о том, в каких местах какие элементы присутствуют, с какими концентрациями. Это глобальная ядерно-физическая геологоразведка лунного реголита", - отметил Митрофанов.

По его словам, орбитальный аппарат будет пролетать практически над всеми районами Луны, что позволит просканировать ее поверхность. Ученый отметил, что разрабатываемый в ИКИ прибор измерит гамма-излучение и поток нейтронов. В результате по накопленному гамма- излучению будет составлена общая усредненная карта, определяющая "элементный состав и количество летучих веществ" на Луне.

Ранее начальник сектора НПО имени С.А. Лавочкина Евгений Власенков сообщил, что предприятие проводит научно-исследовательские работы по созданию лунохода массой около 300 кг, который будет заниматься геологоразведкой.

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