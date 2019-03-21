Ученые заявили о резко возросшей за последние сутки солнечной активности

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российские астрономы зарегистрировали три вспышки на Солнце в течение последних суток, сообщила в четверг на своем сайте лаборатория рентгеновской астрономии солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).

"Резкий рост солнечной активности наблюдается в последние сутки на космических мониторах, предоставляющих информацию о потоке рентгеновского излучения Солнца. Вчера, 20 марта, и сегодня, 21 марта, зарегистрированы три вспышки класса С. Индекс вспышечной активности впервые за несколько месяцев достиг жёлтого уровня (пиковое значение составило 3.5 по десятибалльной шкале)", - говорится в сообщении.

Ученые наблюдают на поверхности Солнца две области активного излучения. Специалисты ФИАН связывают происходящие процессы с тем, что на Солнце продолжает сгорать "топливо" предыдущего цикла - это "магнитные поля, которые формируются под поверхностью Солнца и выносятся потоками плазмы наружу вместе с избыточной энергией".

"Рост солнечной активности показал, в числе прочего, нестабильность работы детектора на космическом аппарате GOES-15, который является сейчас основным для регистрации солнечных вспышек. С большой вероятностью в ближайшие дни информация по вспышкам в центре данных ФИАН будет переведена на данные с аппарата GOES-14", - добавили астрономы.