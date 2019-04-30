Спутник "Ямал-601" запустят с Байконура 30 мая

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Спутник связи "Ямал-601" планируют запустить с космодрома Байконур 30 мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Газпром космические системы", по заказу которой был изготовлен аппарат.

"Запуск спутника планируется на 30 мая этого года в 20:42 мск. Он уже находится на Байконуре, его туда доставили 27 апреля", - отметили в компании.

Сейчас начинается комплекс испытаний, после чего спутник "будет состыкован с разгонным блоком". Затем снова планируется проведение комплекса испытаний, уточнили в пресс-службе.

Космический аппарат будет выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М".

Проект входит в целевую программу по развитию телерадиовещания в России. "Ямал-601" станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи, он создан с использованием комплектующих, поставленных французским подразделением франко-итальянского консорциума Thales Alenia Space. Аппарат предназначен для плановой замены спутника "Ямал-202".