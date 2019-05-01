"Ангара" с новым разгонным блоком "Персей" впервые полетит в 2020 году

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Первый запуск ракеты-носителя "Ангара" с разгонным блоком "Персей", работающим на экологически чистом топливе, состоится в 2020 году, сообщила в среду телестудия Роскосмоса.

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"На 2020 год запланирован пуск еще одной ракеты семейства "Ангара". Его главная особенность - разгонный блок "Персей", работающий на экологически чистых компонентах топлива", - говорится в выпуске программы "Космическая среда", опубликованной на канале "Роскосмос ТВ" в YouTube.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей нового поколения на базе универсальных модулей, из которых можно строить легкие, средние и тяжелые варианты "Ангары".

Разгонный блок "Персей" (14С48) - модернизированная версия блока, создававшегося для ракеты "Протон-М". Он предназначен для тяжелого носителя "Ангара-А5".