В SpaceX подтвердили, что капсула Crew Dragon была уничтожена при испытании двигателей

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Капсула корабля Crew Dragon американской компании SpaceX была уничтожена при неудачных испытаниях его двигателей 20 апреля. Об этом заявил в четверг на брифинге в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида один из вице-президентов SpaceX Ханс Кенигсман, трансляцию вели на сайте NASA.

Как он отметил, сотрудники компании проводили огневые испытания двигателей SuperDraco, которые установлены на Crew Dragon. "Имела место нештатная ситуация и капсула была уничтожена, - сказал Кенигсман. - Никто не пострадал, SpaceX приняла все необходимые меры безопасности перед испытаниями, как мы всегда и делаем".

По словам вице-президента компании, сейчас "слишком рано, чтобы называть причину произошедшего". По его словам, нештатная ситуация, согласно предварительным данным, имела место при активации SuperDraco. Как он отметил, пока "нет причин полагать", что двигатели неисправны. "Мы рассматриваем все возможные проблемы, расследование продолжается", - констатировал Кенигсман.

Газета Orlando Sentinel в апреле сообщила, что капсула Crew Dragon во время испытаний взорвалась. Издание отмечало, что в SpaceX пытались не допустить распространения информации об этом. Как говорилось в публикации, по словам свидетелей, над космодромом после произошедшего были видны клубы дыма оранжевого цвета. В SpaceX ранее публично заявляли, что при испытаниях имела место "аномальная ситуация", однако никаких подробностей не приводили.

SpaceX 2 марта осуществила запуск к Международной космической станции корабля Crew Dragon в беспилотном режиме. 3 марта он впервые пристыковался к орбитальному комплексу. Отстыковка состоялась 8 марта. Корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане.