Частные российские космические аппараты планируют использовать для полетов не менее 12 раз

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Каждый российский космический аппарат для суборбитальных туристических полетов планируют использовать около 12 раз. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании "Космокурс", развивающей в России частный космический туризм, Павел Пушкин.

"Где-то 12 раз проектная кратность использования сейчас. Уже сейчас понятно, что некоторые элементы имеют кратность использования намного выше, причем не самые дешевые элементы", - отметил он. По словам собеседника агентства, сейчас разрабатывается технология, по которой они будут применяться большее количество раз.

Отработавшие системы "Космокурс" планирует утилизировать. "Мы будем резать, приводить в состояние, когда это использовать нельзя, и сдавать в металлолом", - пояснил глава компании - разработчика проекта.

В будущем он не исключил вариант применения космического аппарата как тренажера или экспоната, но пока в качестве приоритетного направления рассматривается утилизация корабля.

"Космокурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных туристических полетов. Предполагается, что экипаж из шести человек и одного инструктора совершит 15-минутный полет на высоту около 200 км. Для запуска своих кораблей компания планирует построить собственный космодром в Нижегородской области.