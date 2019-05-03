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Япония до конца года объявит об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции

В настоящее время Токио изучает, какие именно технологии может предложить со своей стороны для проекта Lunar Gateway

ТОКИО, 3 мая. /ТАСС/. Правительство Японии намерено до конца года объявить о своем участии в международном проекте по созданию исследовательской станции на орбите Луны, идею которого выдвинуло Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Как сообщило в пятницу агентство Kyodo, об этом заявил министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Масахико Сибаяма.

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"Принимая во внимание развитие ситуации [с лунной программой] в США и других странах, мы хотели бы усилить координацию с комитетом по политике освоения космоса при кабмине Японии, а также с рядом других организаций с тем, чтобы объявить о своем участии в этом проекте в течение этого года", - сказал он по итогам состоявшейся в Вашингтоне встречи с директором NASA Джимом Брайденстайном.

По его словам, в настоящее время Япония изучает, какие именно технологии она может предложить со своей стороны для проекта под названием Lunar Gateway. Официально о своем присоединении к нему в феврале объявила Канада.

Ранее директор NASA заявил, что Вашингтон намерен сформировать объединение государств для совместной реализации планов по освоению Луны и установлению на ней постоянного человеческого присутствия. До конца 2021 года NASA рассчитывает завершить подготовку грузов научного и технологического оборудования для исследования Луны, включая планируемую лунную орбитальную станцию.

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ЯпонияКанадаСША
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