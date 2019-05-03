В Японии успешно запустили первую частную ракету

ТОКИО, 4 мая. /ТАСС/. Первая в Японии ракета частной разработки MOMO была успешно запущена в субботу с космодрома рядом с городом Тайки на Хоккайдо. Трансляцию запуска вела компания Interstellar Technologies, создавшая ракету.

Это была третья попытка осуществить испытание MOMO. Предыдущие две в течение прошлого года завершились неудачно. В ходе нынешнего запуска ракета, как и планировалось, поднялась в открытый космос на высоту 100 км, все системы при этом сработали нормально. После этого она упала в океан около Хоккайдо.

Длина ракеты составляет всего 10 м, диаметр - 50 см, а вес около тонны. Стоимость проекта, по некоторым оценкам, не превышает 50 млн иен ($445 тысяч). В Interstellar Technologies надеются после 2020 года наладить коммерческое производство компактных ракет, предназначенных для запуска на орбиту сверхмалых спутников.

В феврале прошлого года Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно запустило аналогичную по параметрам ракету-носитель SS-520 с коммуникационным спутником TRICOM1 весом 3 кг. Позднее она попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая компактная в мире.