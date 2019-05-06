Корабль Dragon начал стыковку с МКС

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Астронавты Канадского космического агентства и NASA Давид Сен-Жак и Ник Хейг в понедельник приступили к стыковке американского грузового корабля Dragon с Международной космической станцией (МКС). Трансляция ведется на сайте космического ведомства США.

Захват Dragon был осуществлен с помощью дистанционного манипулятора Canadarm 2. Теперь астронавтам предстоит подвести корабль к шлюзовому люку модуля Harmony.

Это 17-й коммерческий полет с целью снабжения МКС, выполняемый американской компанией SpaceX по заказу NASA.