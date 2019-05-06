{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Корабль Dragon начал стыковку с МКС

Захват космического аппарата провели с помощью дистанционного манипулятора Canadarm 2

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Астронавты Канадского космического агентства и NASA Давид Сен-Жак и Ник Хейг в понедельник приступили к стыковке американского грузового корабля Dragon с Международной космической станцией (МКС). Трансляция ведется на сайте космического ведомства США.

Захват Dragon был осуществлен с помощью дистанционного манипулятора Canadarm 2. Теперь астронавтам предстоит подвести корабль к шлюзовому люку модуля Harmony.

Это 17-й коммерческий полет с целью снабжения МКС, выполняемый американской компанией SpaceX по заказу NASA.

Источник: советник гендиректора Роскосмоса возглавит "Техномаш"
Как сообщил собеседник агентства, Юрий Власов сменит Владимира Власюка
Читать полностью