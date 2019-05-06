Источник: советник гендиректора Роскосмоса возглавит "Техномаш"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Советник гендиректора Роскосмоса Юрий Власов возглавит предприятие "Техномаш" (входит в Роскосмос). На этом посту он сменит и.о. генерального директора Владимира Власюка, сообщил в понедельник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"После увольнения Владимира Власюка на его должность будет назначен советник генерального директора Роскосмоса Власов Юрий Вениаминович", - рассказал собеседник агентства. Источник добавил, что приказ о назначении Власова уже подписан, но не уточнил дату.

Юрий Власов родился в 1959 году в Великом Устюге. Он окончил Военно-космическую академию им. А. Ф. Можайского и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. После этого работал инженером-испытателем, затем занимал должность заместителя начальника управления заказов и поставок космических средств РВСН, а с июня 2011 года - первого заместителя начальника управления заказов и поставок вооружения, военной техники Космических войск.

В "Объединенной ракетно-космической корпорации" Власов работал с 2014 года, возглавлял это предприятие с 2015-го по 2018 года, после чего перешел на должность советника гендиректора Роскосмоса.