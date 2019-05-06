Корпорация Ariane Group приступила к производству ракет Ariane-6

ПАРИЖ, 6 мая. /ТАСС/. Аэрокосмическая корпорация Ariane Group объявила в понедельник о начале процесса по производству ракет Ariane-6. Об этом говорится в распространенном ею заявлении.

В нем указывается, что первый полет Ariane-6 запланирован на вторую половину 2020 года. Предусмотрено, что в период с 2021 по 2023 год будут осуществлены 14 пусков нового носителя. Серийное производство будет развернуто с начала 2021 года. "Наши клиенты ждут ракету с нетерпением, и она будет на запланированном рандеву", - заверил в понедельник глава корпорации Андре-Юбер Руссель.

Первые работы по проекту ракеты Ariane-6 были начаты в июне 2009 года. В июле 2013 года Европейским космическим агентством (ЕКА) было объявлено о завершении определения начальной конфигурации нового носителя. В декабре 2014 года на заседании министров по науке стран ЕКА была одобрена окончательная конфигурация новых носителей.

Было определено, что ракета будет использоваться для выведения полезной нагрузки на низкую опорную орбиту или геопереходную орбиту. Решено было создать две версии носителя. Первая версия A62 - это легкая ракета, снабженная двумя твердотопливными ускорителями и предназначенная для вывода двух небольших по массе спутников. Вторая версия, A64, является тяжелой и оснащена четырьмя ускорителями. Она будет применяться для вывода на орбиты крупных спутников научного и военного назначения.