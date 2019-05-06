Dragon пристыковался к МКС

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Грузовой корабль Dragon, созданный компанией SpaceX, совершил в понедельник стыковку с Международной космической станцией (МКС).

Захват корабля и его подводка к шлюзовому люку модуля Harmony были осуществлены с помощью дистанционного манипулятора Canadarm 2. Трансляция велась на сайте NASA.

Это 17-й коммерческий полет с целью снабжения МКС, выполняемый SpaceX по заказу NASA. Dragon доставил на станцию более 2,5 т грузов - продовольствие, оборудование и материалы для проведения нескольких десятков научных экспериментов, запланированных на период экспедиции МКС-59/60. В том числе такие приборы, как Orbiting Carbon Observatory-3 и Space Test Program-Houston 6.

Как ранее сообщили представители NASA, OCO-3 планируется установить на корпусе МКС для того, чтобы измерять содержание углекислого газа в атмосфере Земли. STP-H6 предназначен для демонстрации в условиях космоса новой технологии генерации пучков переменного рентгеновского излучения. "Эта технология может оказаться полезной для обеспечения надежной связи с зондами или гиперзвуковыми аппаратами, когда плазменная оболочка, возникающая при гиперзвуковых скоростях, блокирует прохождение обычного радиосигнала", - пояснило космическое ведомство США.

Для нынешней миссии используется возвращаемая капсула Dragon, уже совершавшая полет в августе 2017 года. На этот раз корабль стартовал в субботу с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon-9. Через четыре недели он будет отстыкован от МКС и приводнится в Тихом океане у побережья Калифорнии.

Сейчас в составе экипажа МКС работают россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинин, американцы Энн Макклейн, Кристина Кох, Ник Хейг и канадец Давид Сен-Жак.