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Роскосмос показал панораму космодрома Байконур

Пользователи могут "прогуляться" по космодрому в рамках проекта "Русский космос 360"
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Роскосмос представил сайт, на котором можно увидеть панорамы космодрома Байконур, в том числе Гагаринский старт, космонавтов и посетителей объекта, вывоз и старт ракеты "Союз-ФГ".

"Мечтаете побывать на Байконуре и увидеть пуск ракеты? Предлагаем "прогуляться" по космодрому с помощью панорам в рамках проекта "Русский космос 360", - говорится в опубликованном во вторник сообщении госкорпорации в Twitter, в котором также приводится ссылка на эту страницу.

На сайте размещено 25 круговых панорам, которые сопровождаются музыкой.

Космодром Байконур расположен на территории Кызылординской области Республики Казахстан. Занимает площадь 6717 кв. км. В 1994 году РФ и Казахстан заключили договор об аренде космодрома. Он был передан в аренду России сроком на 20 лет. В 2004 году аренда была продлена до 2050 года. 

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