Роскосмос показал панораму космодрома Байконур

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Роскосмос представил сайт, на котором можно увидеть панорамы космодрома Байконур, в том числе Гагаринский старт, космонавтов и посетителей объекта, вывоз и старт ракеты "Союз-ФГ".

"Мечтаете побывать на Байконуре и увидеть пуск ракеты? Предлагаем "прогуляться" по космодрому с помощью панорам в рамках проекта "Русский космос 360", - говорится в опубликованном во вторник сообщении госкорпорации в Twitter, в котором также приводится ссылка на эту страницу.