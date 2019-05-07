Пять спутников "Глонасс" планируется запустить в 2019 году

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Национальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС должна пополниться пятью спутниками в 2019 году, говорится в Стратегии развития ГЛОНАСС до 2030 года, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"В рамках поддержания орбитальной группировки космических аппаратов "Глонасс-М" и "Глонасс-К" в 2019 году планируется запустить пять спутников навигационной системы ГЛОНАСС с помощью пяти ракет - носителей "Союз". По одному космическому аппарату в первом, втором и третьем кварталах, а также два спутника в четвертом квартале этого года. Из них будет запущено три космических аппарата "Глонасс-М", один - "Глонасс-К" и один - "Глонасс-К2", - говорится в документе.

Сейчас в орбитальную группировку ГЛОНАСС входят 26 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один - в орбитальном резерве. В настоящее время около 15 спутников работают за пределами срока службы.

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