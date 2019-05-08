Компания ILS выходит на рынок космического туризма в США

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Американская компания International Launch Services (ILS) намерена выйти на рынок космического туризма в Соединенных Штатах. Об этом сообщил во вторник на встрече с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, президент ILS, мажоритарная доля в которой принадлежит Государственному космическому научно-производственному центру (ГКНПЦ) имени Хруничева, Кирк Пайшер.

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Он вместе с генеральным директором АО "Главкосмос" (дочерним предприятием Роскосмоса) Дмитрием Лоскутовым представил прессе в общих чертах новые планы работы. С недавних пор фирма ILS начала действовать под эгидой "Главкосмоса". До настоящего времени ILS занималась продвижением носителей "Протон" и "Ангара 1.2" на международном рынке космических пусковых услуг, но теперь ее деятельность, как подтвердили Лоскутов и Пайшер, будет включать и другие составляющие. По словам российского и американского специалистов, ILS расширит спектр оказываемых услуг.

"Речь идет не обязательно о пусковых услугах. Мы можем наряду с этим принимать участие в продаже другой [российской] космической продукции, поддерживая решение основных задач "Главкосмоса", - сказал руководитель ILS. По его словам, "это могут быть услуги, связанные с получением и обработкой данных, наблюдением за поверхностью Земли, космическим туризмом".

"Будем смотреть, какие [еще] продукты нам будут доступны для продажи. Это могут быть системы контроля, это может быть <...> много чего", - отметил Пайшер.

В свою очередь Лоскутов добавил, что имеется в виду также "спутниковая фотография, эксперименты на Международной космической станции".

"Мы хотим реализовать программу, которая поможет нам более эффективно конкурировать на этом чрезвычайно сложном рынке", - сказал глава ILS. По его словам, компания предложила работать теснее, "взяв лучшее, что может предложить Россия", и сконцентрировав такие ресурсы, чтобы "более эффективно конкурировать, предоставляя различные решения" клиентам.

Как напомнил Пайшер, совет директоров ILS является наполовину российским, наполовину - американским. Российская часть ранее целиком формировалась из представителей ГКНПЦ имени Хруничева. "Теперь с российской стороны это два представителя "Главкосмоса" и один - [центра имени] Хруничева. Это позволяет нам действовать "под зонтиком" "Главкосмоса" - по существу дочерней компании Роскосмоса, принадлежащей ему на 100%. Это обеспечивает нам доступ к Роскосмосу для обсуждения стратегии, установления цен на наши услуги, графиков [запусков] и так далее", - отметил руководитель ILS.

"Мы считаем, - заявил Пайшер, - что это теперь позволяет нам создать новый спектр продуктов, процессов, позволяющих конкурировать более эффективным образом".

Продвижение российских носителей

"Теперь "под зонтиком" "Главкосмоса" у нас есть [АО] "Главкосмос пусковые услуги", предлагающая семейство носителей "Союз-2.1", - продолжил американский специалист. Согласно изложенной им информации, идея заключается в том, чтобы заниматься "фактически перекрестным продвижением на рынке этих продуктов". "Мы [ILS] будем заниматься продвижением на рынке "Союза", а "Главкосмос пусковые услуги" - "Протона" и "Ангары", - уточнил Пайшер. По его словам, заниматься этим компании будут, "видимо, исходя из географии". Это позволит предлагать "пакетные решения клиентам": носители "Протон" и "Ангара" тем клиентам, у которых есть потребность в обоих, пояснил Пайшер.

"В прошлом мы работали практически только с центром Хруничева, и это касалось только "Протона" и увеличения прибыльности центра Хруничева. Теперь мы можем координировать [работу] по всему спектру. Как я уже сказал, мы можем предлагать [пусковые] решения с "Союзом", предлагать резервные решения, чтобы гарантировать соблюдение графика. На сегодняшнем рынке цена - это не главное", - подчеркнул президент ILS.

Он отдельно заострил внимание на том, что речь не идет о "смене владельца" ILS. "Центр Хруничева все еще остается мажоритарным акционером ILS. <...> Возможно, в будущем это изменится, но сейчас наша структура такова", - сказал Пайшер. По его свидетельству, фирма ILS чувствует себя "получившей больше возможностей".

Более тесная координация

"Мы нацеливаемся на более тесную координацию действий, рационализацию процессов, - указал Лоскутов. - Теперь у нас есть более прямой контакт с Роскосмосом, <...> достаточно хорошие контакты как с промышленностью, так и с лицами, принимающими решения в [правительстве] России".

"Мы рассчитываем на улучшение контактов с клиентами", - добавил гендир "Главкосмоса". Он не отрицал, что порой случается "нехватка контактов" с клиентами. Прежде ILS могла всегда напрямую взаимодействовать с ГКНПЦ имени Хруничева, но не всегда - с Роскосмосом, констатировал Лоскутов. Теперь, заверил он, у компании будет при необходимости прямой выход на руководство Роскосмоса.

Пайшер признал, что не припоминает "ни одного случая в прошлом, когда бы клиент ILS мог встретиться напрямую с руководством Роскосмоса". "А сейчас у нас состоялись уже две-три такие встречи", - информировал глава ILS. "Наличие такого доступа для обсуждения сложностей, - считает Пайшер, - помогает как клиенту, так и Роскосмосу с определением стратегии". Такие контакты в том числе способствуют интеграции коммерческой деятельности в основную работу Роскосмоса, убежден президент ILS.

Портфель заказов компании

Как отметил Пайшер, портфель заказов ILS в настоящее время состоит из соглашений на 11 коммерческих космических запусков.

"У нас заключены долгосрочные соглашения на запуски на восемь миссий, - заявил глава ILS. - И у нас есть соглашения, о которых [публично] не объявлялось, на еще три миссии". Приводить какие-либо дополнительные сведения на этот счет Пайшер отказался, сославшись на коммерческую тайну.

Руководитель ILS также заверил, что американские санкции в отношении генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина не сказываются на деятельности компании, которую он возглавляет. "Мы работаем с Роскосмосом <...> Санкции в отношении Роскосмоса не вводились", - сказал Пайшер.

Расширение рынка

Также глава ILS добавил, что Россия рассчитывает в ближайшие пару лет взять под свой контроль от четверти до трети международного рынка коммерческих космических запусков.