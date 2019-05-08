Космонавты на МКС отдохнут в честь Дня Победы только два дня из четырех

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) будут отдыхать только два дня во время вторых майских праздников. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

В соответствующем графике в качестве выходных отмечены 9 мая и 12-е, а 10-11 мая обозначены как рабочие дни.

Сейчас на борту МКС находятся шесть членов экипажа: два российских космонавта Олег Кононенко и Алексей Овчинин, три американских астронавта Энн Макклейн, Ник Хейг и Кристина Кох и канадец Давид Сен-Жак.

Ранее пресс-служба Роскосмоса сообщила ТАСС, что на 25 июня запланирована посадка пилотируемого корабля "Союз МС-11" с Кононенко, Макклейн и Сен-Жаком. Они находятся на МКС с декабря 2018 года.