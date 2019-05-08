NASA летом выберет партнеров для создания первого элемента окололунной станции

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Луна представляет собой полигон для будущей подготовки экспедиций на Марс, и для таких исследований необходимо международное сотрудничество. Об этом заявил в среду на слушаниях в комитете Палаты представителей по науке, космосу и технологиям заместитель директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по пилотируемым программам Билл Герстенмайер. "Луна - это великолепный полигон для отработки технологий, необходимых для полета на Марс", - подчеркнул он.

"Разработка космических систем, которая сейчас ведется в NASA, обеспечит возможности для исследования Солнечной системы, - считает Герстенмайер. - Проблемы, связанные с организацией экспедиций на Марс, огромны и требуют от всех - от промышленности, академических кругов, а также от общественности и наших международных партнеров - взаимодействия с тем, чтобы эта цель была достигнута".

Затронув вопросы международного сотрудничества в космосе, он, в частности, указал на то, что "разработка международного стандарта для шлюзовой камеры окололунной станции Lunar Orbital Gateway позволит всем участвовать в этих проектах".

"Уже этим летом NASA выберет партнеров для создания первого элемента Gateway - энергетического блока, - отметил он. - Мы начинаем процесс подбора партнеров для разработки систем посадки на Луну и рассматриваем возможности дозаправки аппаратов. У нас есть представления о том, какие требования должны предъявляться к пилотируемым посадочным ступеням для полетов на Луну. Все эти элементы могут быть пригодны и для полетов на Марс".

В частности, по его словам, "разработка средств навигации на Gateway поможет создать условия для безопасности участников экспедиций на Марс". "Сам проект создания окололунной станции, - добавил он, - поможет нам лучше понять те требования, которые должны предъявляться к аппаратам для доставки астронавтов на Марс".

Запуск первого модуля Lunar Orbital Gateway намечен на 2022 год. Станцию планируется использовать не только для экспедиций на окололунную орбиту, но также как платформу для обеспечения работ на поверхности Луны и как отправную точку для миссий по изучению дальнего космоса.