SpaceX провела в апреле неудачные испытания парашютной системы

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Компания SpaceX провела в апреле на полигоне в штате Невада неудачные испытания парашютной системы для мягкой посадки космического корабля. Об этом сообщил в среду на слушаниях в комитете Палаты представителей по науке, космосу и технологиям Конгресса США заместитель директора NASA по пилотируемым программам Билл Герстенмайер.

"При испытании системы из четырех парашютов три из них не сработали штатно", - пояснил он, указав при этом, что спускаемый аппарат "был поврежден при падении на землю", но не уточнив характера повреждений.

"Результаты этого испытания не были удовлетворительными, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали, но появилась информация, которая будет учтена при создании в будущем парашютных систем, - продолжал замдиректора NASA. - Нам предстоит выяснить, была ли неудача результатом каких-то обстоятельств, возникших при самом испытании, или же проблема с общей конструкцией системы".