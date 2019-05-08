Россия и США договорились о полете астронавтов на "Союзах" в 2019 и 2020 годах

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Россия и США согласовали приобретение двух дополнительных мест на кораблях "Союз" для доставки астронавтов NASA на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Документы согласованы", - отметил он. Крикалев также подчеркнул, что это произошло до нештатной ситуации с создаваемым в США кораблем Crew Dragon.

По словам Крикалева, новый документ заключать не будут. "Это просто модификация к старому контракту, все проходит в рабочем порядке, нет торжественного подписания контракта. Согласовали все уточнения и продлили срок действия старого контракта - вот и все", - уточнил исполнительный директор госкорпорации.

В марте стало известно, что NASA планирует заключить соглашение с Роскосмосом о приобретении двух дополнительных мест на российских кораблях "Союз" в 2019 и 2020 годах. Об этом сообщалось в бюджетном запросе управления на 2020 финансовый год.

С 2011 года космонавтов к МКС доставляют только российские "Союзы". Перспективный корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые был запущен к станции 2 марта и пристыковался к ней 3 марта. Отстыковка состоялась 8 марта. Корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане.

Первый пилотируемый запуск должен был состояться в июле, однако источник рассказал ТАСС, что полет с астронавтами могут перенести на ноябрь. Ранее СМИ сообщили о нештатной ситуации во время огневых испытаний двигателей корабля Crew Dragon на космодроме на мысе Канаверал. Затем в компании-производителе аппарата SpaceX подтвердили уничтожение капсулы.