Вице-премьер Борисов заявил, что дата запуска "Ангары-А5" будет зависеть от погоды

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Точная дата запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" будет назначена с учетом погоды. Об этом сообщил в четверг журналистам вице-премьер России Юрий Борисов.

"Точную дату вам никто не сможет назвать, все зависит от погоды", - отметил Борисов, подчеркнув, что запуск запланирован на декабрь 2019 года.

Первый и пока единственный запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" состоялся с космодрома Плесецк в декабре 2014 года. Следующий запуск тяжелой "Ангары", как сообщали ранее в Роскосмосе, должен быть в декабре 2019 года с Плесецка. Центр Хруничева летом 2018 года сообщил, что уже начал подготовку ракеты к этому полету.