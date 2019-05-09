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Вице-премьер Борисов заявил, что дата запуска "Ангары-А5" будет зависеть от погоды

Юрий Борисов напомнил, что запуск ракеты-носителя запланирован на декабрь 2019 года

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Точная дата запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" будет назначена с учетом погоды. Об этом сообщил в четверг журналистам вице-премьер России Юрий Борисов.

"Точную дату вам никто не сможет назвать, все зависит от погоды", - отметил Борисов, подчеркнув, что запуск запланирован на декабрь 2019 года.

Первый и пока единственный запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" состоялся с космодрома Плесецк в декабре 2014 года. Следующий запуск тяжелой "Ангары", как сообщали ранее в Роскосмосе, должен быть в декабре 2019 года с Плесецка. Центр Хруничева летом 2018 года сообщил, что уже начал подготовку ракеты к этому полету.

Теги
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