NASA подтвердило повышение концентрации спирта в атмосфере МКС

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подтверждает повышение концентрации изопропилового спирта в атмосфере Международной космической станции (МКС), однако не считает, что это могло представлять какую-либо угрозу для экипажа. Об этом заявил в пятницу корреспонденту ТАСС официальный представитель NASA Дэниел Хуот.

"Было несколько сообщений об этом во время миссии. Повышение концентрации изопропилового спирта в атмосфере [МКС], хотя и представляло интерес, не было значительным событием и не несло риска для экипажа. Команды специалистов продолжают изучать все источники изопропилового спирта на борту, чтобы точно определить, что произошло", - сказал он.

"Специалисты на Земле работают над обеспечением того, чтобы системы станции не были затронуты в случае, если уровень концентрации изопропилового спирта поднимется до значительного уровня", - добавил представитель американского космического ведомства.

Ранее начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина Павел Власов сообщил о том, что после стыковки в марте с МКС космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX, в атмосфере станции была зафиксирована повышенная концентрация изопропилового спирта. По его словам, в связи с этим российская сторона направила NASA замечания и вопросы.

Crew Dragon представляет собой модифицированную грузовую капсулу Dragon, которая с 2012 года неоднократно доставляла грузы на МКС. В частности, на корабле установлена система жизнеобеспечения, а также новая парашютная система, предусматривающая выпуск сначала одного, а затем четырех куполов парашютов. Корабль осуществил в марте стыковку и расстыковку с МКС в автоматическом режиме.

После завершения программы полетов космических кораблей многоразового использования Space Shuttle в 2011 году американских астронавтов доставляют на МКС российские корабли "Союз", однако после успешного завершения полета Crew Dragon у США появился собственный пилотируемый корабль.