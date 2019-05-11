СМИ: ученые планируют начать эксперимент по изменению орбиты астероида в 2021 году

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Эксперты NASA и Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса избрали двойной астероид 65803 Didymos для эксперимента по изменению орбиты небесного тела. Старт космического аппарата к нему может состояться в 2021 году. О предстоящем эксперименте в интересах Отдела NASA по координации планетарной обороны (Planetary Defense Coordination Office) сообщил в пятницу интернет-портал Space.com .

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В ходе эксперимента космический аппарат DART (Double Asteroid Redirection Test - Эксперимент по изменению орбиты астероида) должен врезаться в меньший из двух астероидов 65803 Didymos, получивший условное название Didymoon или Didymos B. Его размеры - около 165 м в диаметре, а более крупный астероид в этой паре - Didymos A - достигает 775 м в диаметре.

Ссылаясь на руководителя проекта DART Черил Рид, интернет-портал сообщил, что окно для запуска космического аппарата массой 555 кг к астероиду откроется в июле 2021 года. В 2022 году он достигнет цели и в этот момент его скорость достигнет 24000 км/ч. Сейчас специалисты составляют компьютерные модели для того, чтобы оценить, под каким углом к поверхности астероида должен двигаться аппарат и каковы будут последствия соударения с учетом массы астероида и его состава.

Астероид-мишень пройдет на расстоянии 10,9 млн км от Земли в октябре 2022 года.

В октябре 2021 года NASA планирует запустить автоматическую станцию Lucy для изучения семи астероидов Солнечной системы. В апреле 2025 года она должна сблизиться с небольшим астероидом Дональдджохансон в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, который был открыт в марте 1981 года. В 2027-2028 годах Lucy облетит разные по форме астероиды Эврибат, Полимела, Левк и Ор. Кроме того, в 2033 году зонду предстоит изучить двойной астероид Патрокл-Менетий.