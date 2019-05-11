В Индии заверили, что большинство обломков после испытаний космического оружия рассеялись

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая. /ТАСС/. Большинство обломков, остававшихся на орбите после испытаний индийского космического оружия, постепенно упали и рассеялись. Об этом сообщил журналистам глава индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) Сатиш Редди.

"Как я и сказал 6 апреля, обломки должны постепенно упасть через несколько недель. Согласно информации, которую мы имеем, уже рассеялось большинство обломков. И оставшиеся там несколько обломков рассеются за короткий период времени", - цитирует в субботу Редди телеканал NDTV.

Как ранее сообщали представители DRDO, снижающиеся обломки сгорают в атмосфере Земли, не нанося никому ущерба.

Индия испытала 27 марта собственное противоспутниковое оружие, сбив аппарат на низкой околоземной орбите, на высоте порядка 300 км. Вскоре после этого Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства заявило, что в результате испытаний образовалось более 400 обломков, которые могут стать проблемой для Международной космической станции (МКС). Представитель главного центра разведки космической обстановки Минобороны РФ также указал, что обломки, образовавшиеся после испытания Индией противоспутникового оружия, в будущем могут угрожать МКС.

Индия со своей стороны отвергает эти заявления. "Я не думаю, что есть какие-то проблемы [из-за обломков, образовавшихся после испытаний]", - отметил Сатиш Редди.

Испытания противоспутникового оружия получили высокую оценку индийского премьер-министра Нарендры Моди, который отметил, что после этого испытания Индия вошла в число космических сверхдержав вслед за США, Россией и Китаем.