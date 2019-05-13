Трамп принял решение выделить NASA дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп принял решение выделить в бюджет Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Об этом он объявил в понедельник на своей странице в сети Twitter .

"При моей администрации мы восстанавливаем превосходство NASA и мы возвращаемся на Луну, а потом [отправимся] на Марс. Я вношу поправки в бюджет, чтобы включить дополнительно $1,6 млрд для того, чтобы мы могли вернуться в космос по-крупному!" - заявил он.

"Это помощь, которая необходима NASA для того, чтобы продвигаться вперед и отправить еще одного мужчину и первую женщину на Луну. Спасибо президенту Трампу", - прокомментировал в свою очередь слова Трампа директор NASA Джим Брайденстайн.

Ранее администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить отправку астронавтов на Марс примерно в середине 2030-х годов.