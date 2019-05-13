Источник: запуск четвертого спутника военной связи "Благовест" запланирован на 16 июля

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Космическая система военной связи "Благовест" будет завершена в середине июля этого года, когда произведут запуск четвертого спутника этой серии, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Запуск аппарата "Благовест", который планировался на конец мая, должен быть осуществлен 16 июля этого года. После выведения этого аппарата на орбиту завершится формирование орбитальной группировки военных аппаратов связи "Благовест", - сказал собеседник агентства, не уточнив причины переноса старта.

По его словам, пуск будет выполнен с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон-М".

Ранее запуск четвертого спутника "Благовест" планировался на первый квартал 2019 года, затем он был перенесен на первую неделю апреля.

Спутники "Благовест"

Спутники предназначены для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, телефонной и видео-конференц-связи с использованием перспективных Ка- и Ku-диапазонов частот.

Первый "Благовест" был запущен с Байконура 17 августа 2017 года, Космические войска присвоили спутнику порядковый номер "Космос-2520". Второй аппарат этой серии был запущен 19 апреля 2018 года с Байконура, ему был присвоен порядковый номер "Космос-2526". Третий спутник "Благовест" был запущен с космодрома Байконур 21 декабря 2018 года, ему присвоили порядковый номер "Космос-2533".

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ планирует к 2020 году развернуть группировку из четырех "Благовестов".