Окончательное решение по радиотелескопу "Спектр-Р" примут в конце мая - начале июня

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Госкомиссия, которая примет окончательное решение о том, нужно ли продолжать попытки восстановить управление радиотелескопом "Спектр-Р", или признать его вышедшим из строя, состоится в конце мая - начале июня. Об этом сообщил ТАСС руководитель Астрокосмического центра Физического института академии наук (АКЦ ФИАН), руководитель проекта "Радиоастрон" (его частью является "Спектр-Р") Николай Кардашев.

"Госкомиссия, наверное, будет либо в конце мая, либо в начале июня", - сказал ученый. Кардашев отметил, что пока "установить управляемость аппаратом не удалось, хотя известно, что он работает", поскольку сигнал от него приходит.

Ученый также сообщил, что по итогам работы "Спектра-Р", если будет решение госкомиссии о завершении миссии, специалисты подготовят отчет. В это же время, добавил он, может состояться награждение участников проекта "Радиоастрон", которое ранее анонсировал президент РАН Александр Сергеев.

Космический радиотелескоп "Спектр-Р" был запущен в июле 2011 года. Через три года гарантийный срок службы аппарата истек, однако было принято решение продлить его работу до конца 2019 года.

11 января стало известно, что аппарат перестал реагировать на команды с Земли. Позже удалось выяснить, что бортовые системы радиотелескопа работают штатно. Этот вывод был сделан, поскольку станция приема научных данных Грин-Бэнк (США) зарегистрировала сигнал бортового радиокомплекса. Позднее этот сигнал был зарегистрирован и на российских станциях.