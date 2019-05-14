США выбрали для своей новой лунной программы название "Артемида"

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало в качестве названия для новой программы высадки астронавтов на Луну имя "Артемида". Как отметило в понедельник космическое ведомство США на своей странице в Twitter , эта древнегреческая богиня была сестрой бога Аполлона, имя которого носила первая лунная программа США 1960-70-х годов.

"Артемида - сестра-близнец Аполлона и богиня Луны. Теперь так называется наша программа по возвращению астронавтов NASA на Луну к 2024 году, в том числе высадки там первой женщины и еще одного мужчины", - говорится в сообщении.

В понедельник президент США Дональд Трамп принял решение выделить в бюджет NASA дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Эту сумму Белый дом запросит у Конгресса в дополнение к $21 млрд на финансирование NASA, которые ранее было предложено выделить в 2020 финансовом году, начинающемся 1 октября. Президентский проект бюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах нынешней администрации. Законодатели Палаты представителей и Сената Конгресса сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.

Ранее администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну к 2024 году, а отправить астронавтов к Красной планете ориентировочно в середине 2030-х годов.

Лунная программа "Аполлон"

США отправили космический корабль "Аполлон-11" на Луну с помощью ракеты-носителя "Сатурн 5" 16 июля 1969 года. Спускаемый аппарат экспедиции совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля того же года. На поверхность естественного спутника Земли тогда высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг (1930-2012) и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин (р. 1930).

В ходе последовавших пяти полетов были также совершены успешные высадки астронавтов на Луну. Последняя из них - в 1972 году, экипажем "Аполлона-17". Всего на Луне в рамках шести экспедиций побывали 12 американских астронавтов. На Землю было доставлено свыше 180 кг образцов лунного грунта.