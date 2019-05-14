Ученые составили каталог дальних галактик

ЖЕНЕВА, 14 мая. /ТАСС/. Каталог дальних галактик, составленный специалистами Женевского университета в сотрудничестве с международной группой ученых, призван стать путеводителем в исследовании космоса, когда в 2021 году будет выведен на орбиту телескоп James Webb с диаметром зеркала 6,5 м. Согласно прогнозам исследователей, за каждый час рабочего сеанса этот телескоп будет обнаруживать в изучаемом секторе по 150 галактик, расположенных на удалении 13,2 млрд световых лет от Земли, то есть на самой границе наблюдаемой части внешнего пространства. Возраст этих объектов - от силы 600 млн лет, и их изучение, как надеются исследователи, поможет науке приблизиться к разгадке тайны возникновения Вселенной, сообщил университет на своем сайте .

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При разработке каталога дальних галактик, который должен существенно облегчить задачу анализа результатов работы телескопа James Webb, женевские астрофизики сопоставили данные наблюдений, полученные при помощи запущенного NASA в 2003 году 85-сантиметрового инфракрасного телескопа Spitzer и орбитальной обсерватории Hubble, работающей с 1990 года.

"Hubble фиксирует местонахождение дальней галактики, а Spitzer помогает установить ее параметры, в частности, звездную массу, число звезд в ней и количество присутствующей пыли", - пояснил профессор отделения астрономии Женевского университета Паскаль Эш.

Планируя будущие изыскания, связанные с запуском James Webb, ученые до последнего времени опирались на теоретические выводы, основанные на изучении космоса на меньших расстояниях от Земли. "Теперь мы подготовили первый каталог, базирующийся на реальных наблюдениях на больших расстояниях. Он позволяет прогнозировать, что галактик [в границе наблюдений] будет в восемь раз больше, чем считалось в соответствии с прежними выводами", - констатировал профессор Эш.

Согласно одной из гипотез, дальние галактики обладают более высокой светимостью, чем Млечный путь. Как заявил один из авторов исследования Стефан Де Барро, "мы смогли наблюдать, что эти галактики очень отличаются от Млечного пути".

"Там доминируют массивные звезды, более молодые, более горячие, с более мощным ионизирующим излучением", - констатировал он.