Суточный рацион космонавтов на МКС с 2010 года подорожал вдвое

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Суточный рацион питания российских членов экипажа Международной космической станции подорожал за последние годы в два раза и стоит сейчас свыше 30 тыс. рублей, сообщил во вторник ТАСС директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, главный конструктор космического питания Виктор Добровольский.

"Стоимость рациона космонавтов в сутки составляет 30-35 тыс. рублей", - сказал он. Для сравнения - в 2010 году она составляла 15 тыс. рублей.

Как рассказал Добровольский, в течение дня космонавты едят продукты из основного рациона, который составляют специалисты, и из дополнительного набора, в который могут войти такие "магазинные лакомства", как колбаса, кетчуп или конфеты. Всего в день члены экипажа должны потреблять 3 тыс. килокалорий: 2 тыс. из них приходятся на основной рацион и 1 тыс. килокалорий - на дополнительный.

Каждый день космонавты передают с МКС свои пожелания относительно орбитального меню. Раз в неделю специалисты на Земле проводят совещания и дорабатывают рацион, исходя их пожеланий экипажа. С прилетающим к станции грузовиком "Прогресс" или с новым экипажем на корабле "Союз" на орбиту могут быть доставлены продукты, которые заказали космонавты с орбиты.

Сегодня рацион космонавтов состоит из каш, различных супов, из вторых блюд на орбите есть свинина, говядина, птица и рыба. Обязательно на МКС доставляют различные фрукты и овощи: лимоны, яблоки, грейпфруты, помидоры и чеснок. Из сладкого - шоколад, конфеты, фруктовые палочки и творог с ягодами или орешками. С завидной периодичности российские мужские экипажи просят доставить на станцию такие острые закуски и соусы, как аджика, горчица и хрен. Также в рацион россиян включена черная икра.

Сейчас космическую вахту в составе интернационального экипажа несут два космонавта Росксмоса - Олег Кононенко и Алексей Овчинин.