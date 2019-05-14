Советник гендиректора Роскосмоса Юрий Власов назначен и.о. главы "Техномаша"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Советник гендиректора Роскосмоса Юрий Власов возглавил ФГУП "НПО "Техномаш" (входит в Роскосмос), говорится в сообщении на сайте предприятия.

На этом посту он сменил и.о. генерального директора Владимира Власюка.

"14 мая 2019 года Юрий Вениаминович Власов назначен на должность и.о. генерального директора ФГУП "НПО "Техномаш", - говорится в сообщении.

Ранее о том, что он возглавит "Техномаш" сообщал ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Юрий Власов родился в 1959 году в Великом Устюге. Он окончил Военно-космическую академию им. А. Ф. Можайского и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. После этого работал инженером-испытателем, затем занимал должность заместителя начальника управления заказов и поставок космических средств РВСН, а с июня 2011 года - первого заместителя начальника управления заказов и поставок вооружения, военной техники Космических войск.

В "Объединенной ракетно-космической корпорации" Власов работал с 2014 года, возглавлял это предприятие с 2015 по 2018 года, после чего перешел на должность советника гендиректора Роскосмоса.