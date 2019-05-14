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Для аппаратов "Вояджер" и "Пионер" составили карту движения в межзвездном пространстве

Специалисты создали карту на основании анализа положения 7,2 млн звезд

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Космические аппараты "Вояджер-1", "Вояджер-2" и "Пионер-11" через 16 тыс. лет пройдут в окрестностях ближайшей к Солнцу звезды - Проксимы Центавра. Как сообщил в понедельник интернет-портал Space.com, прогнозы по поводу того, с какими звездами сблизятся космические аппараты, вышедшие за пределы Солнечной системы, подготовили сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA Дэвид Фарноччиа и сотрудник немецкого Института макса Планка Корин Бейлер-Джонс на основании анализа положения 7,2 млн звезд.

По их расчетам запущенная в 1977 году автоматическая станция "Вояджер-1", которая сейчас находится на расстоянии около 140 астрономических единиц от Солнца, через 16700 лет пройдет от Проксимы Центавра на расстоянии 3,59 световых лет, через 302700 лет - сблизится со звездой TYC 3135-52-1, удаленной от Солнца на 46,9 световых лет, а затем продолжит полет в направлении звезды Gaia DR2 2091429484365218432 в 520 световых годах от Солнца.

"Вояджер-2", запущенный в 1977 году и "Пионер-11", запущенный в 1973 году, после сближения с Проксимой Центавра будут двигаться в направлении звезды Росс-248 в созвездии Андромеды, находящейся от Солнечной системы на расстоянии 10,3 световых лет.

"Полученные результаты напоминают нам о том, сколь длительного времени требует полет к звездам на тех скоростях, которые сейчас развили эти космические аппараты", отметил Корин Бейлер-Джонс в интервью Space.com.

Он отметил, что стимулом для составления карты движения космических аппаратов в межзвездном пространстве стали попытки проследить путь первого замеченного земными телескопами астероида из-за пределов Солнечной системы, получившего наименование Оумуамуа (что по-гавайски означает "посланец издалека").

Предварительные расчеты траектории Оумуамуа дают основания полагать, что астероид прибыл в Солнечную систему от самой яркой звезды в созвездии Лиры - Веги. Двигаясь по гиперболической траектории, он сейчас находится на пути к внешним границам Солнечной системы и уже недоступен для наблюдения. По оценкам NASA, такие астероиды в теории пролетают через нашу Солнечную систему примерно раз в год, однако они крайне малы по размеру, из-за чего до настоящего времени запечатлеть их никогда не удавалось.

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