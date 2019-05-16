ПАО "Сатурн" рассказало о новых проектах российских спутников

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. ПАО "Сатурн", которое занимается разработкой и производством солнечных элементов и батарей космического применения, опубликовало в интернете презентацию, в которой описаны как уже созданные космические аппараты, так и новые спутники.

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Среди уже созданных аппаратов упоминаются спутники "Луч", "Глонасс-К2", аппарат военной связи "Благовест". Среди новых - "Сфера-В", "Сфера-С", "Геракл-КВ". Все эти аппараты производства "Информационных спутниковых систем" им. М. Ф. Решетнева (ИСС).

Также в презентации упоминаются проекты производства НПО им. С. А. Лавочкина - "Луна-Ресурс", "Луна-Глоб", "Нивелир", "Резонанс-РМ", производства РКЦ "Прогресс" - "Обзор-Р" "Аист-2Д" "Бион-М", проекты ЦНИИ химии и механики - "Буревестник-М-АБ", "Буревестник-КА-М-АБ", "Напряжение-СБ", "Нивелир-АСБ", "Нумизмат-АБ".

Главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам ПАО "Сатурн" Сергей Лихоносов заявил, что информация о новых проектах спутников прошла соответствующий контроль и могла быть опубликована.

"Она [информация] была оглашена на конференции. Это была 28-я международная конференция "Автономные источники питания" в "Интербате" в Москве. Информация прошла соответствующий контроль и опубликована", - сообщил Лихоносов.

По его словам, информация о том, что ПАО "Сатурн" будет предпринимать какие-то действия по отношению к тому, кто выложил презентацию в сеть является ошибочной. "Это я немного оговорился", - отметил конструктор, пояснив, что материалы могли быть опубликованы.

ПАО "Сатурн" было организовано в 1964 году и функционировало как многопрофильное предприятие по разработке и производству химических и физических источников тока, датчиковой и преобразовательной аппаратуры, электрохимических генераторов и изделий электротехники специального и общепромышленного назначения. В конце 1980-х - начале 1990-х годов окончательно сформировался профиль предприятия как разработчика солнечных и аккумуляторных батарей для космических аппаратов, контрольно-измерительной аппаратуры для этих изделий.

За годы своего существования ПАО "Сатурн" оснастило солнечными и аккумуляторными батареями более 1200 космических аппаратов, эксплуатирующихся на всех типах орбит.