Космонавты заменили на МКС блок очистки атмосферы от углекислого газа

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин на майских праздниках заменили блок очистки атмосферы от углекислого газа на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

"Олег Кононенко и Алексей Овчинин успели провести и небольшие ремонтные работы, заменив блок очистки атмосферы от углекислого газа в системе "Воздух", - говорится в сообщении, размещенном на странице госкорпорации в соцсети "ВКонтакте".

Система "Воздух" захватывает и высвобождает в забортное пространство углекислый газ (СО2). Далее кислород восполняется "за счет электролиза воды (разложения ее на водород и кислород)" в системе "Электрон".